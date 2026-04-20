Trisoul presenta Guardami il nuovo trattamento per il contorno occhi

A partire da aprile 2026, una nuova linea di cosmetici anti-aging viene lanciata sul mercato. Il prodotto, chiamato Guardami, è stato sviluppato dalla marca di cosmetici Trisoul, creata da bSoul e ideata da Martina Bindi. Questo trattamento è pensato specificamente per il contorno occhi, una zona particolarmente sensibile del viso, e combina praticità e risultati visibili. La linea si aggiunge così alla gamma di prodotti già esistenti.

Un prodotto che unisce efficacia e ritualità per uno sguardo più fresco e luminoso. Aprile 2026. La linea di cosmetica anti aging Trisoul, nata da bSoul e ideata da Martina Bindi, si amplia con Guardami, un nuovo trattamento dedicato al contorno occhi, tra le aree più delicate del viso. Non si tratta solo di una crema, ma di un prodotto studiato per agire in modo mirato sui principali segni del tempo. La formula contiene peptidi biomimetici, che aiutano a distendere rughe e linee di espressione, insieme a rusco e caffeina, noti per la loro azione sul microcircolo e per l’effetto drenante. L’utilizzo costante contribuisce a rendere lo sguardo più disteso, con una pelle che appare più idratata ed elastica.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Trisoul presenta Guardami, il nuovo trattamento per il contorno occhi Notizie correlate Hai davvero bisogno di una crema per il contorno occhi? Ecco cosa dicono gli espertiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Il contorno occhi di REN a base di sambuco per illuminare le occhiaieProprio come la crema Brightening Dark Circle Eye Cream di REN, un prodotto che combina un complesso di bioattivi pensato per attenuare occhiaie e...