il contorno occhi di ren a base di sambuco per illuminare le occhiaie

REN ha lanciato un nuovo contorno occhi a base di sambuco, progettato per illuminare le occhiaie. La formula include estratto di fiori di sambuco, mais e caffeina, ed è stata sviluppata con un approccio clean. Il prodotto mira a ridurre i segni di stanchezza e a migliorare l’aspetto della zona perioculare. È disponibile sul mercato e si rivolge a chi cerca una soluzione naturale per il contorno occhi.

Proprio come la crema Brightening Dark Circle Eye Cream di REN, un prodotto che combina un complesso di bioattivi pensato per attenuare occhiaie e gonfiori, il tutto con una composizione composta per il 95% da ingredienti di origine naturale. Caratterizzato da una texture acqua-in-olio, questo contorno occhi è delicato, privo di fragranze e di agenti allergizzanti. E, in linea con la filosofia di REN, la sua formula sposa la filosofia dell’upcycling beauty: recuperare sottoprodotti alimentari e botanici trasformandoli in attivi preziosi per la pelle. Da questo nascono ingredienti di origine naturale inseriti in formule clean, delicate e dermatologicamente testate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Crema contorno occhi, migliori contro occhiaie, rughe e borse

Perché il retinolo può diventare la salvezza del tuo contorno occhi, contro rughe, occhiaie e grani di miglio

