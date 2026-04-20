Tris con Geniotal Princiotta e Badalassi A Fucecchio parte la festa salvezza

A Fucecchio, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Sestese, con gol di Geniotal, Princiotta e Badalassi. La partita si è svolta allo stadio cittadino, con sostituzioni a metà e nel finale per entrambe le squadre. Il risultato permette ai padroni di casa di avvicinarsi alla salvezza, mentre la Sestese ha affrontato la gara con alcune modifiche nell’undici iniziale.

FUCECCHIO 3 SESTESE 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo (75’ Guerrucci), Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri (62’ Usai), Cristodaro, Fiorini (70’ Agostini), Geniotal, Princiotta (80’ Badalassi). A disp.: Rocchi, Cioni, Sgherri, Fanara, Gjoni. All.: Menichetti. SESTESE: Giuntini, Bianchi, Mernacaj, Pisaneschi, Arias (70’ D’Amato), Pisaniello, Dianda (79’ Fiorentino), Manganiello, Berti, Ciotola, Ermini (68’ Zei). A disp.: Giusti, Puzzanghera, Chelli, Scarpelli, Patrignani, Biondi. All.: Polloni. Arbitro: Di Galante di Pontedera. Reti: 60’ Geniotal, 65’ Princiotta, 94’ Badalassi. Note: Ammonito Arapi. FUCECCHIO – Un micidiale uno due del Fucecchio a cavallo dell’ora di gioco spiana la strada ai bianconeri verso la salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tris con Geniotal, Princiotta e Badalassi. A Fucecchio parte la festa salvezza Notizie correlate Leggi anche: Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il Viareggio Sconfitta pesante per Fucecchio. La salvezza è appesa a un filoCOLLEVOLLEY 3 VOLLEY FUCECCHIO 0 COLLEVOLLEY: Biotti, Signorini, Barbanera, Bandini, Malcuori, Di Cocco, Onori, Coser, Landozzi, Longo, Nesi,...