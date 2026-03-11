Sconfitta pesante per Fucecchio La salvezza è appesa a un filo

Fucecchio ha subito una sconfitta netta contro Collevollay, chiudendo il match con un punteggio di 3-0. La partita ha visto in campo Biotti, Signorini, Barbanera, Bandini, Malcuori, Di Cocco, Onori, Coser, Landozzi, Longo, Nesi, Micaglio, Milordini, Giubbolini e Cannella. La squadra di Fucecchio ora si trova in una posizione difficile, con la salvezza che dipende dai prossimi incontri.

COLLEVOLLEY 3 VOLLEY FUCECCHIO 0 COLLEVOLLEY: Biotti, Signorini, Barbanera, Bandini, Malcuori, Di Cocco, Onori, Coser, Landozzi, Longo, Nesi, Micaglio, Milordini, Giubbolini, Cannella (L). All. Calosi. VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All. Cei. Parziali: 25-11; 25-17; 25-11. Arbitri: Fanti e Torricelli di Livorno. COLLE VALDELSA – Nella diciottesima giornata del campionato di serie "C" maschile, il Volley Fucecchio "Etichettificio Jolly" esce sconfitto per 3-0 dal campo del Colle Volley, lasciando adesso poco spazio alla speranza di poter rimanere nella categoria.