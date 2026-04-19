Oggi alle 15 si gioca la penultima giornata di Eccellenza nel girone A, con il Montespertoli che riposa. La Real Cerretese sfida in casa il Viareggio, anche se la partita si svolge al Comunale di Altopascio. La squadra locale si trova a cinque punti dai posti utili per i playoff, mentre il Viareggio è tra le prime due formazioni del campionato.

Penultima giornata oggi alle 15 in Eccellenza. Partiamo dal girone A, dove riposa il Montespertoli. La Real Cerretese giocherà in casa – anche se al Comunale di Altopascio – contro il Viareggio, seconda forza del campionato, mentre i ’medicei’ sono a meno 5 dai play-off. Scontro salvezza, invece, per il Fucecchio, che al Corsini ospita la Sestese, appaiata a quota 34, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Nel girone B, invece, il già retrocesso Certaldo sarà di scena ad Anghiari contro il Baldaccio Bruni. Scendiamo in Promozione, che come Prima e Seconda Categoria vedrà il fischio d’inizio alle 16, dove nel girone A il Montelupo ospita al Castellani il San Piero a Sieve penultimo per blindare la qualificazione ai play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il Viareggio

Notizie correlate

Oggi il Montespertoli sfida la Real CerretesePer quanto riguarda le formazioni del Circondario i fari del nuovo odierno turno di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.

Sconfitta pesante per Fucecchio. La salvezza è appesa a un filoCOLLEVOLLEY 3 VOLLEY FUCECCHIO 0 COLLEVOLLEY: Biotti, Signorini, Barbanera, Bandini, Malcuori, Di Cocco, Onori, Coser, Landozzi, Longo, Nesi,...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il Viareggio.

Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il ViareggioIn Promozione, il Montelupo ospita il San Piero a Sieve per blindare i play-off. In Prima e Seconda Categoria, trasferte importanti per Gambassi e Capraia . . sport.quotidiano.net

Calcio Dilettanti. È arrivato il giorno del derby. Fucecchio vs Real CerreteseGrande attesa nell’odierna 27esima giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) per il sentito derby tra Fucecchio e Real Cerretese. L’appuntamento è allo stadio Corsini, dove i ... lanazione.it