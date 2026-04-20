trionfo per campania 2000 che conquista la a1

La squadra di ginnastica artistica maschile della Campania 2000 ha raggiunto un risultato storico, conquistando la promozione in Serie A1. Si tratta di una tappa importante per il settore sportivo della regione, che vede così una rappresentanza nella massima divisione nazionale. La vittoria è arrivata dopo una serie di competizioni decisive, che hanno permesso alla squadra di salire di categoria.

Al PalaTerni, la ginnastica artistica maschile napoletana conquista per la prima volta nella sua storia la promozione nella massima serie nazionale A1, firmando un’impresa che segna un prima e un dopo nello sport partenopeo. Un approdo che profuma di grandezza e che nasce da un percorso costruito con pazienza, sacrificio e qualità. Dopo il quinto posto di Modena e la vittoria esaltante di Biella, la formazione campana si è presentata all’ultimo appuntamento stagionale con lucidità e ambizione. Il secondo posto conquistato a Terni, identico piazzamento nella graduatoria finale, ha sancito un risultato che fino a non molto tempo fa sembrava appartenere più al regno delle aspirazioni che a quello della realtà.🔗 Leggi su 2anews.it

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