Goggia conquista la coppa di superG | la gara perfetta le lacrime e un trionfo che completa la carriera

Sofia Goggia ha vinto la coppa di superG durante la gara di Kvitfjell, realizzando una delle sue migliori prestazioni. La gara si è conclusa con un risultato che ha portato a un trionfo personale, accompagnato da emozioni intense e lacrime. L'atleta ha dimostrato grande determinazione e capacità tecnica, concludendo una tappa importante nel suo percorso sportivo.

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del mondo di superG, firmando a Kvitfjell una delle prove più solide e simboliche della sua carriera. L’azzurra ha dominato la gara nel momento decisivo della stagione, trasformando il vantaggio in classifica in una vittoria piena, costruita metro dopo metro su una pista tecnica e insidiosa. Al traguardo, dopo aver guardato il tabellone, si è portata le mani al casco e ha pianto: un’immagine che racconta più di qualsiasi tempo cronometrico cosa significhi questo successo. Nella parte alta della pista Goggia ha accusato un leggero ritardo rispetto alla tedesca Weidle, ma è nella sezione centrale che ha cambiato passo, trovando linee più pulite e maggiore velocità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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