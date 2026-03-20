In diretta dal biathlon di Oslo 2026, il norvegese Laegreid ha vinto la sprint maschile, assicurandosi anche la Coppa di specialità. A Bionaz, il miglior italiano al traguardo si piazza oltre i 65° posto, con un ritardo di oltre tre minuti rispetto al vincitore, dopo aver completato 8 su 10 al poligono. Christoph Pircher ha concluso la gara in una posizione ancora più arretrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Taglia il traguardo Christoph Pircher. L’italiano è al momento 65° ad oltre tre minuti da Laegreid dopo un 8 su 10 al poligono. 17:18 4 su 5 in piedi per Romanin, 54° all’uscita dal giro di penalità. L’azzurro dovrà difendersi nell’ultimo giro per rientrare nell’inseguimento. 17:15 Classifica cristallizzata, attendiamo l’arrivo di Romanin al secondo poligono. 17:12 5 su 5 rapido in piedi per Pirhcer, che però è sessantaduesimo al passaggio dopo il secondo poligono. 17:08 Pulito al primo poligono Romanin, ma l’azzurro è 43° anche a causa delle condizioni del tracciato. 17:05 10 su 10 per Patrick Braunhofer, trentesimo all’uscita dal terzo poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: altro trionfo di Leagreid, che conquista la Coppa di specialità. Bionaz miglior italiano

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