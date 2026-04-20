Trionfano i Cavalieri E ora l’avventura playoff

Nella partita più recente, i Cavalieri hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 48 a 31 contro la Polisportiva Paganica Rugby. La sfida si è svolta in un campo che ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, con il punteggio finale che apre ufficialmente la strada ai playoff per i Cavalieri. La partita è durata circa settanta minuti, con alcune sostituzioni e momenti di gioco intenso.

PAGANICA 31 CAVALIERI 48 POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY: Cialente; Belsito; Soldati (18’ Zugaro); De Zingaro; Zaccagnini; Nicita; Anitori (72’ Travaglia); Giordani (50’ Buli); Liberatore Federico (12’ Paolini); Kilasonia; Turavani (72’ Ianni); Cortesi Luca; Mammone; Lattanzio; Liberatore Alessio (8’ Rosati); Rosati; Buli; Paolini; Zugaro (72’ Cortesi Alessandro); Cortesi Alessandro; Ianni; Travaglia. All.:Rotellini. CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO: Castellana; Nistri; Marioni (60’ Quaranti); Pancini; Fondi; Puglia; Bencini (Dabizzi); Attucci; Righini (58’ Conigli); Trivilino; Casciello (58’ Tizzi); Mardegan; Giagnoni (50’ Sassi); Di Leo (60’ Calizzano); Rudalli (50’ Sansone); Sansone; Calizzano; Sassi; Tizzi; Conigli; Ristic; Dabizzi; Quaranti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trionfano i Cavalieri. E ora l’avventura playoff Notizie correlate Rugby, i Cavalieri vincono anche a Roma: playoff più viciniPrato, 1 marzo 2026 – Un successo in rimonta, il dodicesimo in tredici partite, che permette ai Cavalieri Union di rimanere in testa al campionato... Cavalieri Union: applausi. E ora c’è CivitavecchiaCavalieri Union 35 Paganica 15 CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Nistri (55’ Marioni), Pancini, Cella, Puglia (60’ Dabizzi), Renzoni (60’ Bencini),... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pozzo e Codroipo studentesche trionfano al Palio storico udinese di Avrîl rispolverato dai fogolaristi; Trionfano i Cavalieri. E ora l’avventura playoff. I Cavalieri dello Zodiaco: guida a cosa guardare e cosa leggereLa ripresa del manga originale ha rigenerato l'interesse nei confronti di uno degli anime più famosi di tutti i tempi: ecco una guida essenziale a cosa guardare e leggere di Saint Seiya. movieplayer.it