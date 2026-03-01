Rugby i Cavalieri vincono anche a Roma | playoff più vicini

I Cavalieri Union hanno ottenuto una vittoria in rimonta a Roma, il loro dodicesimo risultato positivo su tredici partite di questa stagione. Con questa affermazione, la squadra mantiene la leadership nel campionato del girone 4 di Serie A, raggiungendo 56 punti e condividendo la prima posizione con Civitavecchia. La partita si è conclusa con il successo dei Cavalieri, consolidando la loro posizione in classifica.

Prato, 1 marzo 2026 – Un successo in rimonta, il dodicesimo in tredici partite, che permette ai Cavalieri Union di rimanere in testa al campionato del girone 4 del campionato di Serie A con 56 punti (a pari merito con Civitavecchia). Il 40-29 con cui capitan Puglia e compagni hanno espugnato il campo della Rugby Roma ravviva il sogno playoff, che con una manciata di gare ancora da giocare sino al termine della "regular season" diventa sempre più concreto. RUGBY ROMA: Tosco (52' Pollak); Adriani, Battarelli, Vella (61' Orsini), Pastore Stocchi; Mazzi, Coromaldi (52' Casagrande); Di Salvatore (69' Malaponti), Petti (35-38' Ralaimaroavomanana, 70' Bernasconi), Zorobbio (78' Fratini); Cordella, Fatucci (22'-25' Pietra); Corsi (36' Vivaldi), Padalino, Fratini (47' Ralaimaroavomanana).