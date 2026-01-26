Cavalieri Union | applausi E ora c’è Civitavecchia

Cavalieri Union si conferma protagonista nel rugby italiano con una vittoria importante contro Paganica e ora si prepara ad affrontare la sfida a Civitavecchia, continuando il suo percorso di crescita e impegno. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica e rafforzando la volontà di raggiungere nuovi obiettivi. Un momento di soddisfazione che apre nuove opportunità nel campionato nazionale.

Cavalieri Union 35 Paganica 15 CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Nistri (55’ Marioni), Pancini, Cella, Puglia (60’ Dabizzi), Renzoni (60’ Bencini), Morelli (41’ Dalla Porta), Attucci, Righini, Casciello (50’ Tizzi), Mardegan, Sassi (51’ Giagnoni), Di Leo (51’ Trivilino), Rudalli (51’ Sansone). All: Chiesa POLISPORTIVA PAGANICA: Cialente, Belsito, Del Zingaro, Soldati, Zugaro, Nicita, Anitori, Turavani, Liberatore Federico, Kilasonia, Corridore, Cortesi, Alfonsi (41’ Mammone), Chiaravalle (60’ Lattanzio), Liberatore Alessandro (41’ Liberatore Alessio). A disp: Rosati, Colaiuda, Ianni Matteo, Zaccagnini, Ianni Gianmarco; All: Rotellini Arbitro: Sanatelli Marco (Padova) Marcatori: 1’ m Mardegan tr Puglia (7 a 0), 5’ cp Cialente (7 a 3), 17’ m Righini tr Puglia (14 a 3), 29’ m Morelli tr Puglia (21 a 3), 39’ m Cella tr Puglia (28 a 3), 50’ m Kilasonia tr Cialente (28 a 10), 66’ m Belsito (28 a 15), 79 ‘m Dalla Porta tr Dabizzi (35 a 15) "Abbiamo rispettato bene il piano di gioco che avevamo preparato in settimana: ho visto una squadra disciplinata, con i ragazzi che si sono distinti anche nella gestione tattica del gioco al piede. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalieri Union: applausi. E ora c’è Civitavecchia La meta della solidarietà. Cavalieri Union da applausiDa quasi dieci anni, Cavalieri Union da applausi rappresenta un faro di solidarietà e impegno, un gesto che si rinnova senza interruzioni anche dopo la pandemia. C’è la missione capitale . I Cavalieri Union prontiC’è la missione capitale: i Cavalieri Union sono pronti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Cavalieri Union: applausi. E ora c’è Civitavecchia; Il Rugby Perugia prova a ripartire contro i Cavalieri Union Prato. La meta della solidarietà. Cavalieri Union da applausiUn’iniziativa avviata ormai quasi un decennio da, proseguita nel post-pandemia senza soluzione di continuità e che è diventata quasi un rituale. E che si è rinnovata anche quest’anno, come ormai da ... lanazione.it Serie A Risultato finale Cavalieri Union Prato 35 Paganica Rugby 15 Per noi mete di Kilasonia e Belsito. #vussa Paganica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.