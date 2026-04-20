Trianon Viviani Pierpaolo Sepe nuovo direttore artistico | progetto tra formazione giovani musica e polemiche | VIDEO

Il Teatro Trianon Viviani ha annunciato la nomina di Pierpaolo Sepe come nuovo direttore artistico. La scelta del regista ha suscitato discussioni e critiche, mentre il teatro ha annunciato un progetto che coinvolge la formazione di giovani artisti e la promozione di musica dal vivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti del nuovo programma.

“Con la nomina del regista Pierpaolo Sepe come direttore artistico del Teatro Trianon Viviani inizia una nuova era. Un tassello alla volta componiamo la nuova programmazione culturale della Regione a cui tengo tantissimo. La cultura ha la mia massima attenzione ogni giorno; è un asset strategico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani Napoli, Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro TrianonPierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Trianon, è lui il nome scelto per il post Marisa Laurito. Contenuti utili per approfondire Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro TrianonIl teatro Trianon Viviani volta pagina e affida le chiavi della sua programmazione a Pierpaolo Sepe. Il regista napoletano, forte di una carriera trentennale ... cronachedellacampania.it Teatro Trianon, Pierpaolo Sepe nuovo direttore artisticoÈ Pierpaolo Sepe il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, presentando il risultato ... ilroma.net