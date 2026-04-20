Un commento recente sottolinea come, pur avendo criticato la gestione della dirigenza di una squadra di calcio, il rinnovo di un allenatore sia stato definito un risultato di grande livello. Si tratta di un intervento che mette in evidenza l’apprezzamento per questa decisione, considerandola un risultato notevole nel panorama sportivo. La discussione si concentra sulla valutazione obiettiva di una scelta tecnica, senza entrare in dettagli sui protagonisti coinvolti.

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© Juventusnews24.com - Trevisani: «Abbiamo criticato la dirigenza della Juve ma il rinnovo di Spalletti è un capolavoro»

ADANI SPALLETTI UN SIGNORE, MEGLIO DELLA JUVE SOCIETA'! #adani #spalletti #juventus #seriea #news

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