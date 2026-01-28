Trevisani elogia la Juventus di Spalletti, definendola molto bella da vedere. Tuttavia, avverte che c’è un problema e che serve un altro attaccante per rafforzare la squadra.

Trevisani ai microfoni di Sportmediaset promuove la Juve di Spalletti, ma sottolinea anche la necessità di dover prendere un altro attaccante. Il nuovo corso della Vecchia Signora continua a far discutere esperti e appassionati, dividendo l’opinione pubblica tra chi guarda al pragmatismo dei punti e chi, invece, celebra la rivoluzione estetica portata avanti dal club. Tra i sostenitori del nuovo stile bianconero c’è sicuramente il noto giornalista Trevisani, che ha analizzato con entusiasmo il cambiamento d’identità impresso alla squadra. Durante il suo intervento a Sportmediaset, il telecronista ha voluto sottolineare quanto oggi la compagine torinese sia profondamente diversa da quella vista nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani promuove la Juve di Spalletti: «E’ molto bella da vedere, ma ha un problema. Ecco quale»

Nel commento di oggi, Trevisani analizza la prestazione di Koopmeiners, sottolineando come il giocatore abbia dimostrato di non essere ancora da Juventus e non meriti la titolarità.

Ecco dove si RICONOSCE la Juve di SPALLETTI (che fa di nuovo PAURA) | Analisi Tattica Juve Cremonese

