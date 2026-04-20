Trento-Renate 3-3 | derby rocamboscio gli Aquilotti restano in vantaggio

Nel match tra Trento e Renate, terminato 3-3, le due squadre hanno dato vita a un incontro ricco di reti e colpi di scena. La partita si è svolta allo stadio Briamasco e ha visto entrambe le formazioni segnare più volte, mantenendo invariata la posizione in classifica delle squadre coinvolte. Nessuna delle due ha ottenuto la vittoria, e il risultato ha confermato la stabilità delle rispettive posizioni nel campionato di SuperLega.

Il pareggio per 3-3 tra Trento e Renate nello stadio Briamasco ha mantenuto la classifica della SuperLega di calcio quasi invariata. Nonostante il risultato rocamboscio ottenuto ieri pomeriggio, gli Aquilotti conservano un distacco di un punto rispetto ai lombardi, restando inoltre a due lunghezze dalla terza posizione in classifica con una sola giornata rimasta da disputare per la stagione regolare. Equilibrio totale allo stadio Briamasco. La sfida diretta tra Trento e Renate si è conclusa con un punteggio di parità, dopo un confronto intenso che ha le squadre dividersi i punti sul campo trentino. Questo strappo nel punteggio non ha però scalfito la posizione degli Aquilotti, che grazie a questo pareggio mantengono il vantaggio minimo sulla squadra del Renate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento-Renate 3-3: derby rocamboscio, gli Aquilotti restano in vantaggio Notizie correlate Trento, vittoria in casa sulla Pro Patria: 2-0 e playoff sempre più vicini per gli aquilotti.Trento batte la Pro Patria 2-0: la Pro Patria incassa la sconfitta, il Trento si avvicina ai playoff Trento, 15 febbraio 2026 – Il Trento ha superato... Leggi anche: Renate, in palio i playoff. Prove di forza con Trento Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO. Trento-Renate 3-3: gol e highlights; SERIE C SKY WIFI | TRENTO-RENATE 3-3; Trento-Renate termina 3-3, una partita dalle mille emozioni; ? Il Trento non molla mai, sfida pirotecnica al Briamasco: con il Renate finisce 3-3. Trento e Renate regalano spettacolo: al Briamasco finisce 3-3Diretta Trento-Renate di Domenica 19 aprile 2026: Chinetti, Capone e Benedetti a segno per i gialloblù; Anelli, Karlsson e Calì per gli ospiti ... calciomagazine.net Trento-Renate termina 3-3, una partita dalle mille emozioniGli uomini di Tabbiani mantengono in classifica il vantaggio di un punto sui lombardi, quarto posto, a due lunghezze dal terzo quando manca solo una partita alla fine della stagione regolare ... rainews.it TRENTO-RENATE 3-3: CHE PARTITA, RAGAZZI Calcio, serie C: al Briamasco la partita fra le due squadre che hanno fatto più punti nel girone di ritorno non delude le aspettative. Gli aquilotti vanno subito in vantaggio con Chinetti (foto) e poi, sorpassati du - facebook.com facebook #SerieC gr.A Albinoleffe-Triestina 3-0 Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0 Giana Erminio-Inter U23 2-0 LR Vicenza-Pergolettese 0-0 Lecco-Lumezzane 2-2 Novara-Cittadella 0-1 ProPatria-Arzignano 2-3 ProVercelli-Ospitaletto 1-0 Trento-Renate 3-3 V.Verona- x.com