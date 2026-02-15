Trento vittoria in casa sulla Pro Patria | 2-0 e playoff sempre più vicini per gli aquilotti
Il Trento ha vinto in casa contro la Pro Patria, segnando due gol e avvicinandosi così alla qualificazione ai playoff. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha visto gli aquilotti dominare sul campo fin dai primi minuti. La squadra di casa ha mostrato un gioco deciso e compatto, sfruttando al meglio le occasioni create.
Trento batte la Pro Patria 2-0: la Pro Patria incassa la sconfitta, il Trento si avvicina ai playoff. Trento, 15 febbraio 2026 – Il Trento ha superato la Pro Patria per 2-0 in una partita combattuta allo stadio “Briamasco”, grazie alle reti di Dalmonte e Maffei nel finale. La vittoria proietta il Trento al quarto posto in classifica nel campionato di Serie C, mentre la Pro Patria rimane a lottare per allontanarsi dalla zona rossa. La partita: equilibrio e occasioni da entrambe le parti. L’incontro è stato caratterizzato da un approccio prudente della Pro Patria, che ha cercato di contenere le offensive del Trento fin dai primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu
