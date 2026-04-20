Un treno programmato per le prime ore del mattino è stato soppresso, lasciando i pendolari senza il servizio previsto. Le autorità ferroviarie stanno cercando di individuare una soluzione tempestiva per ripristinare la corsa, fondamentale per molti utenti che utilizzano regolarmente questa tratta. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di riattivazione del servizio.

Montecatini Terme, 20 aprile 2026 – “ Trenitalia sta lavorando per trovare al più presto una soluzione che consenta di ripristinare il treno rapido delle 6.48 da Montecatini per Firenze. Questa corsa era stata inserita da gennaio, prima di allora non esisteva, perché la Regione ha chiesto che non andasse perduta quella delle 6.20 da Viareggio, sospesa per lavori in corso. Con la fine dell’intervento il treno dalla Versilia sarà ripristinato, ma abbiamo sottolineato la necessità di continuare a coprire il servizio da Montecatini. Trenitalia sta completando una serie di valutazioni sul traffico in quella fascia oraria”. Filippo Boni, assessore regionale alla mobilità, replica così alle critiche ricevute dai sindaci Claudio Del Rosso, di Montecatini, e Simona De Caro, di Monsummano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treno soppresso, Boni cerca soluzioni

Notizie correlate

Ferrovie, Natale (Pd): "Soppresso treno fondamentale per i pendolari"È stato soppresso un treno da La Spezia a Genova, considerato strategico, “senza alcun preavviso e con un semplice annuncio dagli autoparlanti delle...

Massicciata cede sulla Palermo-Messina, soppresso un treno e disagi per i passeggeriIl crollo si è verificato alle 23 di ieri all'altezza di Gioiosa Marea ma i tecnici di Trenitalia, dopo i lavori durati tutta la notte, hanno risolto...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Il treno veloce non c’è più. La protesta dei sindaci: Decisione inspiegabile; Treno rapido sparito: è rivolta: Lavoratori e studenti penalizzati.

Treno rapido sparito: è rivolta: Lavoratori e studenti penalizzatiDopo la denuncia dei sindaci Del Rosso e De Caro, arrivano appoggi e richieste da politica e istituzioni. Tomasi: Chiederò spiegazioni in Consiglio regionale. Tesi: L’assessore Boni venga sul terri ... lanazione.it