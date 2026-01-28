Ferrovie Natale Pd | Soppresso treno fondamentale per i pendolari

Questa mattina i pendolari tra La Spezia e Genova si sono trovati senza il treno che usano ogni giorno, senza nessun avviso preventivo. Il treno, considerato fondamentale, è stato soppresso improvvisamente e annunciato solo tramite gli altoparlanti delle stazioni. La decisione ha creato confusione e disagi tra chi dipende da quel servizio per andare al lavoro e tornare a casa.

È stato soppresso un treno da La Spezia a Genova, considerato strategico, "senza alcun preavviso e con un semplice annuncio dagli autoparlanti delle stazioni". Ad annunciarlo, sollevando la polemica, è Davide Natale, consigliere regionale e segretario ligure del Pd. Si tratta del treno che partiva da La Spezia alle 13,42 e che arrivava a Genova dopo circa un'ora e mezza. "Al suo posto - dice Natale - è stato inserito un nuovo treno regionale veloce, che di veloce non ha nulla visto che per arrivare nel capoluogo ligure impiega oltre due ore, e non risponde alle esigenze né degli studenti delle scuole superiori né dei lavoratori, partendo dalla Spezia alle 13,12".

