Massicciata cede sulla Palermo-Messina soppresso un treno e disagi per i passeggeri

Una massicciata si è rotta sulla Palermo-Messina, portando alla soppressione di un treno e a lunghe attese per i passeggeri. Il cedimento si è verificato nella zona di Gioiosa Marea, a causa delle abbondanti piogge che hanno indebolito il terreno. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e disagi, con alcune corse cancellate per motivi di sicurezza. La situazione rimane critica e i tecnici stanno intervenendo per ripristinare la linea.

Il crollo si è verificato alle 23 di ieri all'altezza di Gioiosa Marea ma i tecnici di Trenitalia, dopo i lavori durati tutta la notte, hanno risolto la situazione in mattinata Notte di disagi lungo la tratta ferroviaria Palermo-Messina, complice lo smottamento di una massicciata nella zona di Gioiosa Marea causato dal maltempo. Intorno alle 23 di ieri 20 febbraio, infatti, all'altezza del comune tirrenico è stato registrato un cedimento strutturale che ha comportato la soppressione dell'Intercity 1930. Tante difficoltà per i passeggeri che attendevano il treno proprio alla stazione centrale di Messina e che hanno trascorso la notte in hotel in attesa della prossima partenza.