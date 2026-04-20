Treno lo travolge tra Marcellina e Tivoli | è vivo per miracolo Il dramma sulla Roma-Sulmona
Un uomo è stato travolto da un treno regionale tra le stazioni di Marcellina e Tivoli. Dopo l’incidente, è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite che, fortunatamente, non sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto lungo la linea Roma-Sulmona, causando inevitabili disagi ai viaggiatori e interventi delle forze dell’ordine sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
Investito da un treno della linea regionale. Vittima un uomo, rimasto ferito e poi trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla linea Roma Termini - Sulmona, fra le stazioni di Marcellina-Palombara e Tivoli, nella provincia nord est di Roma.Investito da un trenoErano da.🔗 Leggi su Romatoday.it
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