Treno lo travolge tra Marcellina e Tivoli | è vivo per miracolo Il dramma sulla Roma-Sulmona

Un uomo è stato travolto da un treno regionale tra le stazioni di Marcellina e Tivoli. Dopo l’incidente, è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite che, fortunatamente, non sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto lungo la linea Roma-Sulmona, causando inevitabili disagi ai viaggiatori e interventi delle forze dell’ordine sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.