Treno travolge una persona a Cerveteri | circolazione bloccata sulla Roma-Civitavecchia

Un incidente ha interrotto bruscamente il traffico sulla linea Roma-Civitavecchia. Un treno ha investito una persona a Marina di Cerveteri, causando la chiusura temporanea dei binari. La circolazione è ferma e le autorità sono sul posto per chiarire cosa sia successo.

Tragedia a Marina di Cerveteri, dove un treno ha travolto una persona. La circolazione ferroviaria risulta bloccata.

