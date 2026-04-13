Questa mattina sulla linea tra Parma e Suzzara è stato effettuato il primo viaggio con un nuovo treno elettrico ETR 350. Si tratta del primo test di questa tipologia di convoglio sulla tratta, che fino a ora era servita principalmente da treni diesel. La prova rappresenta l’avvio di una fase di innovazione tecnologica nel servizio ferroviario tra le due città.

Un nuovo treno elettrico ha tracciato il primo percorso sulla linea tra Parma e Suzzara questa mattina, segnando l’inizio della trasformazione tecnologica di questa tratta ferroviaria. Alle ore 10:26, un convoglio modello Etr 350 è scivolato via dal binario 5 della stazione di Parma, puntando verso la direzione di Luzzara per testare l’efficacia dei nuovi impianti di elettrificazione appena completati. Il viaggio non ha ospitato viaggiatori, ma è stato riservato esclusivamente a un gruppo di tecnici specializzati. La missione del team era quella di monitorare con estrema precisione la risposta del mezzo in condizioni operative reali e verificare che l’intero sistema elettrico rispondesse correttamente ai comandi del convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Suzzara: primo test dell’Etr 350, addio ai treni diesel

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