Scontro tra auto e camion al passaggio a livello lungo la Parma-Suzzara | treni cancellati e in ritardo caos in via Mantova

Nella mattinata di lunedì 9 marzo, un incidente tra un’auto e un camion si è verificato al passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara a Lentigione, in provincia di Reggio Emilia. L’impatto ha causato la cancellazione e il ritardo di alcuni treni, creando disagi nel traffico in via Mantova. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Nella mattinata di lunedì 9 marzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un camion, in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Parma- Suzzara a Lentigione, in provincia di Reggio Emilia. In conseguenza dell'incidente la linea è rimasta bloccata per ore: alcuni convogli sono stati cancellati mentre altri hanno subito un forte ritardo. Anche lungo via Mantova si sono verificati problemi: il traffico è rimasto bloccato, causando code e rallentamenti. Alcuni lavoratori, che dovevano raggiungere Parma partendo dalla Bassa reggiana, sono arrivati con ritardi anche di due ore.

