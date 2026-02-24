circolazione treni sospesa sulla roma firenze nel fiorentino per verifiche linea

Un problema sulla linea tra Roma e Firenze ha causato la sospensione temporanea della circolazione dei treni tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino. La causa sono state verifiche sulla linea, che hanno impedito il regolare passaggio dei convogli. I viaggiatori devono affrontare ritardi e modifiche agli orari programmati. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di ripristinare il servizio al più presto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze per verifiche. Trenitalia informa che i treni Euronight e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina. Cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali. Già ieri si erano registrati disagi in prossimità di Rignano sull’Arno (Firenze) sulla linea Firenze-Arezzo, dopo accertamenti alla linea elettrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaLa manutenzione sulla linea ferroviaria tra Firenze e Arezzo causa la sospensione del traffico tra Incisa e Rignano.

Treni, circolazione sospesa per motivi precauzionali: verifiche sulla linea ferroviariaLa circolazione dei treni è temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di eseguire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria.

