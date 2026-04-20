Trebaseleghe esplode di colori | tra nuova piazza e tradizioni botaniche

Lo scorso fine settimana, il 19 aprile, la comunità di Trebaseleghe ha partecipato alla 34esima edizione della Festa di Primavera, un evento che ha coinvolto molti residenti. La manifestazione ha visto la presenza di bancarelle, spettacoli e attività legate alle tradizioni botaniche, creando un’atmosfera vivace e colorata in tutta la zona della nuova piazza centrale. La giornata ha rappresentato un momento di incontro per diverse generazioni della cittadinanza.

La comunità di Trebaseleghe ha vissuto un momento di intensa aggregazione sociale lo scorso fine settimana, 19 aprile, con la celebrazione della 34esima edizione della Festa di Primavera. L’evento, che ha una partecipazione massiccia dei cittadini nelle vie del centro e nella zona della nuova piazza, ha saputo coniugare le radici del territorio con la valorizzazione degli spazi urbani recentemente rinnovati. L’appuntamento, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione La Fenice, ha trasformato il tessuto cittadino in un polo di attrazione per il florovivismo e la convivialità. Mentre la nuova piazza è diventata il fulcro dell’offerta gastronomica grazie alla presenza degli osti par caso, le strade del paese si sono animate con i colori della tradizione botanica e delle attività espositive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trebaseleghe esplode di colori: tra nuova piazza e tradizioni botaniche Notizie correlate ’Le Invasioni Botaniche’. Un fine settimana tra colori e profumiCremona si colora per la quindicesima edizione de Le Invasioni Botaniche, in programma oggi e domani. Pesaro in festa: il Carnevale dei Ragazzi coinvolge 15 parrocchie in sfilata tra colori e tradizioni.Pesaro si prepara a un Carnevale di colori e comunità: in sfilata quindici parrocchie Pesaro si accinge a celebrare il suo storico Carnevale dei...