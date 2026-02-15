Pesaro in festa | il Carnevale dei Ragazzi coinvolge 15 parrocchie in sfilata tra colori e tradizioni

Il Carnevale dei Ragazzi di Pesaro si anima perché quindici parrocchie hanno deciso di partecipare alla sfilata, portando in strada carri colorati e maschere. Le strade di Pesaro si riempiono di musica, colori e volti sorridenti, mentre le parrocchie preparano costumi e decorazioni per l’evento di domenica prossima. Da quasi sette decenni, questa festa raccoglie bambini e ragazzi, che si divertono a mostrare le loro creazioni e a condividere tradizioni antiche.

Pesaro si prepara a un Carnevale di colori e comunità: in sfilata quindici parrocchie. Pesaro si accinge a celebrare il suo storico Carnevale dei Ragazzi, un evento che da 69 anni porta allegria e partecipazione nel cuore della città. Centinaia di persone, tra organizzatori e partecipanti, sono pronte a dare vita a una sfilata in piazzale Carducci, con un piano B in caso di maltempo che prevede il rinvio a domenica 22 febbraio. La manifestazione, sostenuta dall’Arcidiocesi e dal Comitato del Carnevale, rappresenta un momento di forte aggregazione e creatività per l’intera comunità pesarese. Una tradizione che affonda le radici nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu Matera in festa: sfilata di Carnevale unisce tradizioni lucane e pugliesi tra Sassi e centro storico. Questa mattina, a Matera, centinaia di persone si sono radunate per la sfilata di Carnevale. Pesaro, Carnevale al traguardo: sfilata e festa in musica per sostenere la Pediatria dell’ospedale. Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione di Carnevale con una festa speciale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Carnevale 2026 nei quartieri; Pesaro golosa con la Festa del cioccolato artigianale; Il Carnevale dei Paesi. Padiglione è al centro; Pesaro – Buon compleanno Rossini/Settimane Rossiniane 2026. Pesaro si prepara alla 69ª edizione del Carnevale dei RagazziOltre 800 persone coinvolte nell’organizzazione del Carnevale dei ragazzi di Pesaro. Dolciumi e colori nelle vie del centro ... centropagina.it Pesaro golosa con la Festa del cioccolato artigianaleA Pesaro la Festa del Cioccolato Artigianale: da mattina a sera stand espositivi, laboratori e iniziative con i Maestri del cacao ... centropagina.it Domenica 15 febbraio Pesaro si riempie di colori, musica e divertimento con la 69ª edizione del Carnevale dei Ragazzi. Rabachen e la sua corte guidano la grande festa: dalle ore 15, da Piazzale Carducci fino a Piazza del Popolo, sfilano maschere e carri pe facebook