A Cremona, nel fine settimana, si svolge la quindicesima edizione de Le Invasioni Botaniche, un evento che coinvolge la città con esposizioni e iniziative legate al mondo delle piante. La manifestazione si tiene oggi e domani, attirando visitatori interessati a scoprire varietà di fiori, piante e profumi. La città si anima con attività pensate per appassionati e famiglie, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel centro cittadino.

Cremona si colora per la quindicesima edizione de Le Invasioni Botaniche, in programma oggi e domani. Dalle 9 alle 19 più di 70 espositori saranno presenti nel centro cittadino in corso Garibaldi, corso Campi e nei giardini pubblici di piazza Roma (nella foto, i giardini pubblici della piazza) con fiori e piante di ogni specie. Ampia scelta tra rose, orchidee, azalee, ortensie, erbacee perenni, agrumi, bonsai, piante grasse, succulente, aromatiche, carnivore, bulbose, rampicanti, ma anche proposte di alto artigianato. Ci saranno oggettistica per il giardino, ceramiche, abiti e accessori, borse in stoffa, gioielli e bijoux, amuleti e pietre dure, profumi e cosmetici naturali e anche una sezione food.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Le Invasioni Botaniche’. Un fine settimana tra colori e profumi

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