Trebaseleghe celebra il valore del fare | 30 vite che contano

Nell’auditorium comunale di Trebaseleghe si è svolta un’evento dedicato ai cittadini che si sono distinti per il loro contributo quotidiano alla comunità. Durante la serata, sono state premiate 30 persone che hanno portato avanti con dedizione attività e iniziative a favore del paese. L’iniziativa ha messo in luce il valore del lavoro e dell’impegno personale nel contesto locale.

L’auditorium comunale di Trebaseleghe è diventato il palcoscenico di un riconoscimento collettivo durante l’ultima edizione di Onore al Merito, una serata dedicata a chi ha trasformato l’impegno quotidiano in un valore per la comunità. L’evento, promosso dall’amministrazione locale, ha celebrato circa 30 figure chiave operanti nei settori dell’imprenditoria, della cultura, dello sport e del volontariato, dando voce a storie di dedizione che spesso rimangono fuori dai radar mediatici. Il tessuto sociale della cittadinanza è stato rappresentato attraverso una pluralità di profili: dai 25 studenti delle scuole superiori che hanno conseguito il diploma, fino ai laureati destinatari delle borse di studio per l’anno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trebaseleghe celebra il valore del fare: 30 vite che contano Notizie correlate "Le vite delle donne contano": si presenta il libro di Francesca TotoloSi terrà venerdì 13 febbraio alle 19, nella Sala Santa Caterina di Via Romanello da Forlì, la presentazione del libro di Francesca Totolo "Le vite... Tre giorni tra fiori, musica e tradizione: Trebaseleghe celebra la primaveraTrebaseleghe si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della primavera, dei fiori e della convivialità. Panoramica sull’argomento Tre giorni tra fiori, musica e tradizione: Trebaseleghe celebra la primaveraDa oggi, venerdì 17, a domenica 19 aprile torna la 34esima Festa di Primavera, uno degli appuntamenti più attesi del paese: un intero weekend tra eccellenze locali, area food, vivaisti, bancarelle, ba ... padovaoggi.it Trebaseleghe riscopre la propria storia: inaugurata la mostra Tribus BasilicisPresenti il presidente dell'associazione Amici per l'Africa Massimiliano Corda, della coordinatrice del progetto Nicoletta Pignaffo, dell'artista Stefano Bottacin e del referente storico Francesco Cag ... padovaoggi.it