Tre tentativi di truffa nel weekend | anziani salvi grazie al 112

Da anteprima24.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati segnalati almeno tre tentativi di truffa indirizzati a persone anziane. Tuttavia, nessuno dei tentativi ha avuto successo, grazie anche all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e all'uso del numero di emergenza 112. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questi episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nello scorso week end, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati almeno tre i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. “ finto carabinieri ” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell’interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato. Le potenziali vittime, questa volta, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri con i militari delle locali Stazioni Carabinieri, si sono subito insospettite ed hanno contattato il “112”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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