Cinque tentativi di truffa ai danni degli anziani due vanno a segno

Nella giornata di lunedì 9 marzo, nel Pordenonese, si sono verificati cinque tentativi di truffa ai danni di anziani, di cui due sono andati a buon fine. Gli episodi sono stati segnalati tra le 24 ore e coinvolgono diverse persone di età avanzata. Le autorità stanno indagando sui dettagli di ciascun caso e sui metodi utilizzati dai truffatori.

La tecnica usata è quella targa clonata. I truffatori, spacciandosi per carabinieri, ingannano le vittime convincendole a consegnare gioielli e denaro contante a un presunto "collega" Non si placano le truffe agli anziani nel Pordenonese. Nella giornata di lunedì 9 marzo in sole 24 ore sono stati cinque in tentativi di raggiro. Colpi che fortunatamente non sono andati a buon fine, anche se i carabinieri non escludono che le chiamate possano essere molte di più. Le forze dell'ordine hanno raccolto al momento cinque segnalazioni da parte delle vittime che, non cadute nella trappola dei malviventi, hanno chiamato le autorità competenti per comunicare quanto è successo.