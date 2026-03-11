Nelle ultime settimane, nel Pordenonese, sono stati registrati cinque tentativi di truffa ai danni di anziani, di cui due sono andati a buon fine. Le truffe sono state segnalate da residenti della zona che hanno riferito di aver ricevuto telefonate o visitatori sospetti. Le autorità stanno indagando sugli episodi, mentre le forze dell’ordine invitano a prestare attenzione e a segnalare eventuali situazioni sospette.

Nel cuore del Pordenonese, tra le colline e i borghi storici, si è verificata una serie di eventi allarmanti che hanno colpito la fascia più fragile della popolazione. Nella giornata di lunedì 9 marzo 2026, cinque anziani sono stati bersaglio di tentativi di raggiro, due dei quali hanno avuto esito positivo per i malviventi. La tecnica utilizzata dai truffatori si basa sulla clonazione di targhe automobilistiche e sull'impersonificazione di appartenenti alle forze dell'ordine. I fatti si sono svolti in diverse località della provincia: Zoppola, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Maniago, Arba e Castelnovo del Friuli. Le vittime reali hanno subito perdite economiche significative, mentre altre persone hanno saputo riconoscere l'inganno grazie a campagne informative precedenti.

© Ameve.eu - Truffa ai danni degli anziani: 5 tentativi, 2 riusciti

