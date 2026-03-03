Dalla chemio alla maratona | Simona Marafioti guida i corridori a Roma

La Maratona di Roma si terrà il 22 marzo 2026 e vedrà tra i protagonisti Simona Marafioti, che assumerà il ruolo di pacer. La sua presenza è prevista come elemento di supporto per i partecipanti, che saranno guidati lungo il percorso verso il traguardo. La maratona, che si svolge ogni anno nella capitale, coinvolge un vasto pubblico di runner e appassionati.

La Maratona di Roma del 22 marzo 2026 accoglierà Simona Marafioti non come semplice partecipante, ma come pacer, una figura chiave per guidare i corridori verso il traguardo. Questa donna di 55 anni, atleta della SS Lazio Atletica Leggera, sta per trasformare una storia personale di sofferenza in un atto di servizio per la comunità sportiva della Capitale. La sua presenza segna il ritorno dopo una battaglia contro un linfoma non Hodgkin, una malattia che l'ha costretta a fermarsi nel 2018 per sottoporsi a chirurgia e chemioterapia. Oggi, al Circo Massimo, dove si terrà per la prima volta l'Expo Village, la sua esperienza diventerà strumento di supporto per gli oltre 40mila chilometri di gara che si snoderanno per le strade di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maratona di Roma, la storia di Simona Marafioti dalla malattia alla corsa nella CapitaleAlla Maratona di Roma (22 marzo 2026) parteciperà anche Simona Marafioti, donna a cui era stato diagnosticato un tumore maligno (linfoma non Hodgkin)...

Sanremo, dalla voce alla postura: “Prepararsi come per una maratona”(Adnkronos) – Sanremo 2026 è alle porte e la macchina del festival sta scaldando i motori.

Una selezione di notizie su Simona Marafioti

Maratona di Roma, la storia di Simona Marafioti dalla malattia alla corsa nella CapitaleLa donna 55enne ha lottato contro un tumore. Ora è fuori pericolo e il 22 marzo sarà una dei pacer degli oltre 40mila km fra le strade della Città Eterna ... romatoday.it

Dalla malattia alla maratona: Simona Marafioti e la sua Acea Run Rome The MarathonTra i pacer di Acea Run Rome The Marathon Simona Marafioti e il suo sogno che diventa ispirazione per tanti Runner e scrittrice, la storia di Simona è un’ode all’energia della vita ... corrieredellosport.it