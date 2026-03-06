mint mobile tre mesi di servizio mobile a soli 30 dollari

Mint Mobile offre un pacchetto di tre mesi del piano da 5 GB al costo totale di 30 dollari. La promozione consente di acquistare il servizio pagando l’intero importo in una sola volta, senza costi aggiuntivi. La proposta riguarda clienti che desiderano usufruire di tre mesi di servizio mobile a un prezzo fisso. La promozione è attiva fino a data da definirsi.

Mint Mobile ha introdotto una promozione che permette di ottenere tre mesi del piano da 5 GB al prezzo complessivo di 30 dollari in unica soluzione. L’analisi seguente sintetizza i termini principali, le condizioni di utilizzo e le prospettive di rinnovo, offrendo un quadro chiaro per confronti affidabili nel panorama degli MVNO. mint mobile: promozione tre mesi del piano da 5 gb. La promozione consente di beneficiare di tre mesi di servizio sul piano da 5 GB pagando 30 dollari in anticipo. L’offerta si inserisce in un modello MVNO gestito da una rete T-Mobile, con opzioni di acquisto in blocchi di 3, 6 o 12 mesi. Il pacchetto comprende 5 GB di dati al mese, minuti e messaggi illimitati, hotspot mobile e chiamate gratuite verso Messico, Canada e Regno Unito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

