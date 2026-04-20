Tre musei dedicati a Leonardo | nuove aperture in Cina e Usa potenziamento in Corea del Sud

Tre musei dedicati a Leonardo da Vinci sono stati recentemente inaugurati o potenziati in diversi paesi. Due di queste aperture si sono verificate in Cina e negli Stati Uniti, mentre in Corea del Sud sono stati rafforzati gli spazi già esistenti. La rete internazionale di questi musei si sviluppa grazie a una collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, situato in via del Castellaccio 1r.

Cresce la rete internazionale dei musei ispirati a Leonardo da Vinci sviluppati in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze (via del Castellaccio 1r). Due nuove sedi apriranno in Cina e negli Stati Uniti, mentre verrà potenziato lo spazio già attivo in Corea del Sud, con.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate World Baseball Classic 2026: Giappone a fatica sulla Corea del Sud, Cina Taipei travolgenteIn archivio anche il terzo giorno di partite nel girone C, quello di Tokyo, al World Baseball Classic 2026. Cina, Corea del Sud, Dubai e Ryad: le destinazioni di “Open Mind” per esplorare ecosistemi innovativiTorna Open Mind, il progetto sviluppato in collaborazione e in sinergia tra Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area... Panoramica sull’argomento Si parla di: La Corea del Sud protagonista al Museo d'Arte Moderna di Parigi, il programma della Notte dei Musei 2026; Notti dei Musei 2026: una serata eccezionale nel cuore dello studio di un celebre scultore parigino.