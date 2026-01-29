Apre oggi una nuova edizione di “Open Mind”, il progetto che porta imprenditori e manager in viaggio tra Cina, Corea del Sud, Dubai e Ryad. L’obiettivo è visitare ecosistemi innovativi, incontrare aziende all’avanguardia e creare nuove connessioni tra imprese italiane e internazionali. La collaborazione tra Confindustria Bergamo, Varese e Emilia viene rafforzata con questa iniziativa, pensata per offrire strumenti pratici e spunti concreti per affrontare i cambiamenti del mercato.

Torna Open Mind, il progetto sviluppato in collaborazione e in sinergia tra Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area Centro, rivolto a imprenditrici, imprenditori e manager, pensato per esplorare ecosistemi innovativi, visitare luoghi all’avanguardia e favorire connessioni qualificate tra imprese e persone, offrendo spunti e modelli replicabili per affrontare con strumenti concreti le trasformazioni in atto. Attivo dal 2024, Open Mind ha già realizzato 11 viaggi coinvolgendo 356 imprenditrici, imprenditori e manager. Il programma prevede visite aziendali, la partecipazione a eventi internazionali e talk divulgativi, con focus su eccellenze tecnologiche, digitali, organizzative, di governance e di sostenibilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Open Mind

La Corea del Sud ha chiesto assistenza alla Cina nella gestione delle tensioni con la Corea del Nord.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Open Mind

Argomenti discussi: In Cina e Asia – In Corea del Sud la prima legge nazionale sull’IA; Cina, Corea del Sud, Dubai e Ryad: le destinazioni di Open Mind per esplorare ecosistemi innovativi; Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; Sfida in Asia sui titoli di Stato Usa: la Cina vende, i Paesi alleati comprano.

Cina e Corea del Sud più vicine (a spese di Usa e Giappone)NEW DELHI - In un mondo sempre più instabile, in cui le stesse norme di convivenza tra alleati vengono messe in discussione, i leader di Cina e Corea del Sud hanno annunciato ieri di voler inaugurare ... ilsole24ore.com

Trump ha aperto il fronte Corea del SudEra l'alleato modello, ora Seul finisce nel mirino di Washington sia sul terreno commerciale sia su quello della sicurezza, proprio mentre la minaccia ... huffingtonpost.it

CioccolaTò 2026: la kermesse golosa a Torino. Tutti gli appuntamenti dal 13 al 17 febbraio #cioccolató #torino agendaviaggi.com/cioccolato-202… Photo Serena Bascone, courtesy of Open Mind Consulting x.com

26 gennaio – fuori il programma completo della seconda puntata OPEN MIND 2026! Un episodio tutto digitale, in webinar, dedicato a NEUROSCIENZE E IA Dati per la prodittività della performance Programma e relatori 9:30 – 10:30 | Marco Giov - facebook.com facebook