La Polizia di Stato ricorda l’agente Pischedda | Francesco è stato un collega un amico un fratello

La Polizia di Stato si ferma a ricordare l’agente Francesco Pischedda, morto in servizio sette anni fa durante un inseguimento sulla strada di Bellano. Oggi, la Polizia lo ha ricordato con un momento di commemorazione, sottolineando che era molto più di un collega: un amico e un fratello per chi lo ha conosciuto. La sua memoria resta viva tra chi lo ha apprezzato e rispettato, e la sua storia viene riaffermata come esempio di dedizione e coraggio.

Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l’assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d’oro al valor civile, che la notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2017 perse la vita in servizio durante un inseguimento. Nella serata del 2 febbraio del 2017.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Francesco Pischedda A Milano un ragazzo è stato ucciso da un agente di polizia In un episodio ancora avvolto nel mistero, a Milano un giovane è stato ucciso da un agente di polizia. A Milano un uomo è stato ucciso da un agente di polizia In un episodio a Milano, un uomo è stato ucciso da un agente di polizia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Francesco Pischedda Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza Olimpica; ARRIVO DI NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO; Torino: la lettera del Capo della Polizia ai poliziotti; La Polizia di Stato intensifica i controlli nella città di Villafalletto (CN). Milano Cortina, inaugurata la sala operativa della polizia di Stato per le Olimpiadi VIDEOÈ stata inaugurata questa mattina, presso la sede del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Sala ... ilgazzettino.it Milano-Cortina, inaugurata la sala operativa della Polizia di Stato per le olimpiadiÈ stata inaugurata questa mattina, presso la sede del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Sala ... ilmattino.it Polizia di Stato - facebook.com facebook Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri a Torino per lo sgombero di Askatasuna. Momenti di guerriglia urbana quando il corteo è arrivato davanti all'ex sede sgomberata del centro sociale e l'iniziativa è andata a gruppi di antagonis x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.