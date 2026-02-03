La polizia ricorda l’agente Pischedda | Francesco è stato un collega un amico un fratello

La Polizia di Stato ricorda oggi l’agente Francesco Pischedda, morto in servizio sette anni fa. Era un poliziotto della stradale di Bellano, con una medaglia d’oro al valor civile. La polizia lo definisce un collega, un amico, un fratello. La sua scomparsa avvenne durante un inseguimento notturno tra il 2 e il 3 febbraio 2017. Oggi, la memoria di Pischedda resta viva tra i colleghi e nella comunità.

Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l'assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d'oro al valor civile, che la notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2017 perse la vita in servizio durante un inseguimento. Nella serata del 2 febbraio del 2017.

