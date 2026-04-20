Oggi si apre al Tribunale di Monza il procedimento legale sulla morte di un uomo di 91 anni, deceduto dopo essere stato investito da un tir mentre pedalava in viale Cesare Battisti. I parenti dell’anziano ciclista hanno espresso chiaramente la loro intenzione di opporsi all’archiviazione dell’incidente, che si è verificato nell’aprile del 2025. La vicenda riguarda le responsabilità dell’incidente e le eventuali negligenze coinvolte.

Si apre oggi al Tribunale di Monza la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, milanese 91enne che nell’aprile 2025 fu travolto in sella alla sua bici da un Tir in viale Cesare Battisti a Monza. La Procura ha chiesto l’archiviazione per il camionista, romeno da anni residente in Brianza, dopo che la perizia sulla dinamica dell’incidente ha escluso violazioni al Codice della strada, concludendo che invece sarebbe stato il ciclista a mettere in atto comportamenti pericolosi per la sua incolumità violando le norme che regolano il sorpasso tra veicoli. Ma i familiari del 91enne si sono opposti alla richiesta di archiviazione e ora la decisione spetta al giudice per le udienze preliminari monzese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto e trascinato dal Tir. I parenti dell’anziano ciclista dicono no all’archiviazione

Notizie correlate

Leggi anche: Ciclista travolto da un tir striscia fuori dal mezzo e si salva: "miracolato"

Incidente a Gaggiano, ciclista milanese di 65 anni muore travolto dal rimorchio di un tirUn ciclista milanese di 65 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, 29 gennaio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel comune di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, ciclista 91enne travolto da un Tir a Monza; Un mazzo di margherite in mare per Pietro, travolto e ucciso dall'albero. L'istruttore di pesca: Ti vogliamo ricordare così; Era un ragazzo d'oro: Sandro Cois ricorda Alex Manninger; Sono stato ferito durante una rapina. Si presenta insanguinato al commissariato, è grave.

Tragedia sulla A29, si ribalta con l’auto e vola fuori dall’abitacolo ma viene travolto e ucciso da un’altra vettura in corsaPALERMO – Una tragedia si è consumata nella serata di ieri lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Balestrate, nei pressi del ponte ... newsicilia.it

Travolto in scooter, ora è caccia al pirata della strada - facebook.com facebook

Ucciso da uno degli elefanti che amava in Sudafrica: Gary Freeman muore travolto nella riserva Klaserie x.com