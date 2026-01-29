Incidente a Gaggiano ciclista milanese di 65 anni muore travolto dal rimorchio di un tir

Questa mattina a Gaggiano, un ciclista di 65 anni di Milano è stato travolto da un rimorchio di un tir e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, e i soccorsi sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un ciclista milanese di 65 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, 29 gennaio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Gaggiano, nell'hinterland sud-ovest di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 12.50, quando si è verificato lo schianto all' incrocio tra via Marco Polo e via Leonardo da Vinci, una zona interessata da traffico veicolare anche nelle ore centrali della giornata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il ciclista sarebbe entrato in collisione con un autoarticolato per cause che restano in corso di accertamento. Nell'impatto, l'uomo è finito sotto le ruote del rimorchio del mezzo pesante, rimanendo schiacciato e riportando ferite gravissime.

