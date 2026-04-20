Travolge un ciclista e non si ferma | incastrato da video e testimoni

Un incidente si è verificato quando un'auto ha urtato un ciclista durante un sorpasso, facendolo cadere a terra. Dopo l'impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi o prestare soccorso. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza e testimoni hanno fornito dettagli sulla dinamica dell'incidente e sull'identità del veicolo coinvolto. La polizia sta indagando per rintracciare il responsabile.

Ha urtato un ciclista durante un sorpasso, facendolo cadere, per poi dileguarsi senza prestare assistenza. La fuga di un 61enne, alla guida di un autocarro aziendale, si è conclusa in poche ore grazie al lavoro degli agenti della polizia locale di San Lazzaro di Savna, che sono riusciti a dargli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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