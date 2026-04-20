Travolge un 12enne e scappa tra la folla | arresto lampo in centro

Durante un evento molto frequentato nel centro dell’Aquila, un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto e il conducente si è allontanato senza prestare soccorso. La scena si è svolta tra la folla, provocando grande sconcerto tra i presenti. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dell’automobilista. Dopo poche ore, l’autore dell’incidente è stato individuato e arrestato.

L'Aquila - Paura nel cuore dell’Aquila durante un evento affollato: minore ferito gravemente, determinanti le telecamere per individuare il responsabile in meno di un’ora Un grave episodio di pirateria stradale ha scosso il centro cittadino, dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. L’autore, un ventenne, è stato individuato e arrestato dai carabinieri nel giro di meno di un’ora. L’incidente si è verificato nella serata di ieri in via delle Grazie, in una zona particolarmente frequentata anche per la presenza di un evento nei pressi della Basilica di San Bernardino, dove era in corso un concerto.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Travolge un 12enne e scappa tra la folla: arresto lampo in centro Notizie correlate Non si ferma all’alt e scappa tra le vie del centro: primo arresto per fuga pericolosa a Reggio CalabriaIl giovane guidava con patente sospesa e senza copertura assicurativa; l’episodio rientra tra le prime applicazioni delle nuove disposizioni previste... Fugge al controllo e scappa tra le auto in transito: folle inseguimento in centro, poi l'arresto di un 33enne dopo l'aggressione ai carabinieriUn servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri si è trasformato in un movimentato inseguimento per le vie del centro I carabinieri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo; Albero cade a Bisceglie, muore ragazza 12enne. L'amico: Ero con lei pochi secondi prima. Rideva - VIDEO; Bisceglie, tragedia dopo il crollo di un albero: muore la 12enne Alicia Amoruso; Grave incidente a Codrongianos, donna esce di strada sulla 131. 12enne uccisa da un albero, corteo studenti ‘sicurezza non è un optional’(ANSA) – BISCEGLIE, 20 APR – Alicia vittima di ciò che non è stato fatto. E, ancora, Ogni vita merita tutela, la nostra sicurezza non è un optional. Sono alcune delle frasi scritte?sugli strisci ... espansionetv.it ALICIA FUNERALE 12enne morta travolta da un albero, lo strazio al funerale: Svegliati Alicia, svegliati mammaNessun rappresentante dell’amministrazione comunale ha preso parte alla cerimonia, nel rispetto della volontà della famiglia ... statoquotidiano.it Treno lo travolge tra Marcellina e Tivoli: è vivo per miracolo. Il dramma sulla Roma-Sulmona ift.tt/FlYPydf x.com Playoff Nba: Boston travolge Philadelphia, festa San Antonio con Wembanyama. Orlando passa a Detroit, Oklahoma City supera i Phoenix. #ANSA facebook