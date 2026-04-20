Trasporti la puntualità dei treni migliora Ma le tratte di Ferrara rimangono le più ' lente'

Nel primo trimestre del 2026, i treni gestiti dalla rete di Ferrovie Emilia-Romagna hanno raggiunto una puntualità del 90,4% su un totale di 18 tratte. Mentre in generale i servizi ferroviari sono migliorati rispetto ai periodi precedenti, le tratte che collegano Ferrara continuano a registrare i tempi di percorrenza più lunghi. La percentuale di treni in orario rappresenta un leggero aumento rispetto al passato, ma non tutte le tratte hanno beneficiato di questa crescita.