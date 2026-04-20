Trasporti la puntualità dei treni migliora Ma le tratte di Ferrara rimangono le più ' lente'
Nel primo trimestre del 2026, i treni gestiti dalla rete di Ferrovie Emilia-Romagna hanno raggiunto una puntualità del 90,4% su un totale di 18 tratte. Mentre in generale i servizi ferroviari sono migliorati rispetto ai periodi precedenti, le tratte che collegano Ferrara continuano a registrare i tempi di percorrenza più lunghi. La percentuale di treni in orario rappresenta un leggero aumento rispetto al passato, ma non tutte le tratte hanno beneficiato di questa crescita.
Nel primo trimestre 2026 la puntualità dei treni che circolano sulla rete di Ferrovie Emilia-Romagna è stata del 90,4%, su un totale di 18.474 treni monitorati. Un dato in miglioramento rispetto al trimestre precedente con andamenti molto positivi nei mesi di febbraio e marzo. I convogli arrivati.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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