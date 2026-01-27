Trasporti aumentano le corse di Flixbus per Ravenna | bene le tratte con gli aeroporti internazionali

La crescita dei collegamenti FlixBus con Ravenna favorisce il turismo e la mobilità nella città. Nel 2025, le tratte con aeroporti internazionali hanno registrato un aumento del 26%, offrendo nuove opportunità di collegamento tra Ravenna e le principali destinazioni europee. Questo incremento contribuisce a rafforzare l’accessibilità e la visibilità della città dei mosaici, sostenendo la sua economia e attrattività turistica.

I collegamenti con le grandi città creano nuove prospettive per il turismo a Ravenna. Nel 2025 le prenotazioni FlixBus per la città dei mosaici sono aumentate del 26% rispetto all’anno precedente. Questo è quanto riferisce l'azienda del settore dei trasporti su gomma. Un successo su cui si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Transport FlixBus potenzia l’offerta invernale su Bergamo e inaugura tratte internazionali con Dalmine Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Flixbus potenzia le corse (già da dicembre): pullman tutti i giorni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ravenna Transport Argomenti discussi: Più viaggiatori, più corse, più puntualità (ma con critiche): il 2025 in treno in Lombardia; Trenord: nel 2025 più corse (+3%), linee Lecco-Milano e per Seveso-Asso tra le più frequentate; Trenord, crescita di corse e viaggiatori nel 2025; Milano Cortina 2026, trasporti in Valtellina: orari straordinari, bus potenziati e avvisi per studenti e pendolari. Trasporti a Napoli a Natale e Capodanno, gli orari di treni, funicolari e bus: Linea 1 no stop il 31 dicembreNelle giornate di festività parte il nuovo dispositivo dei trasporti in città. L'ANM cambia il proprio orario e le corse di bus e treni il 31 dicembre nel giorni di festa. Ma quali saranno gli orari ... ilmattino.it Trasporti, potenziate le corse dei treni per la notte di Capodanno alle 5 TerreLa Spezia - In vista delle celebrazioni della notte di Capodanno, Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell'offerta ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° ... ilsecoloxix.it Aumentano i passeggeri su linea marittima Trieste-Muggia, +18% in 2025. Trieste Trasporti: 'Raggiunti i 183.361 viaggiatori, numeri da record' #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.