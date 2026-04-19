A metà aprile 2026, all’ospedale Mauriziano di Torino, è stato eseguito un prelievo multiorgano che ha coinvolto cuore, polmoni, fegato e reni. Questi organi sono stati successivamente inviati ai centri di trapianto di Siena, Bologna e Torino. L’intervento ha coinvolto diverse equipe mediche e ha rappresentato un’operazione complessa di prelievo e distribuzione di organi per trapianto.

Un prelievo multiorgano è stato effettuato a metà aprile 2026 all’ospedale Mauriziano di Torino. Cuore, polmoni, fegato e reni sono stati donati e destinati rispettivamente ai centri trapianto di Siena, Bologna e Torino. Il donatore era stato soccorso per un arresto cardiaco in strada e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Temi più discussi: Trapianti: prelievo multiorgano (cuore, polmoni, fegato e reni) all'ospedale Mauriziano di Torino; Prelievo multiorgano al Mauriziano di Torino: organi destinati a Siena, Bologna e Torino; Torino, al Mauriziano un prelievo multiorgano: donati cuore, polmoni, fegato e reni; Dal dolore alla speranza: al Mauriziano un prelievo multiorgano salva vite in tutta Italia.

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