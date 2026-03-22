Traindeville a Viterbo | Serenata per Gabriella Ferri

Il gruppo Traindeville terrà il concerto intitolato “Serenata per Gabriella Ferri” al Museo della ceramica della Tuscia a Viterbo sabato 4 aprile 2026 alle 18:00. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’interno della sede museale, offrendo un’interpretazione musicale dedicata alla cantante italiana. La serata è prevista per le ore 18:00 e si svolgerà nel contesto del museo.

Cosa: Il concerto “Serenata per Gabriella Ferri” del gruppo Traindeville.. Dove e Quando: Museo della ceramica della Tuscia, Viterbo, sabato 4 aprile 2026, ore 18:00.. Perché: Un tributo profondo e filologico a un’icona della romanità, unito a un importante progetto di solidarietà per la ricerca scientifica contro la SLA.. La musica ha il potere straordinario di annullare le distanze temporali e geografiche, trasformando un palco in un luogo di incontro sospeso, dove il passato torna a parlarci con una voce incredibilmente attuale. È esattamente ciò che accadrà sabato 4 aprile tra le mura cariche di storia del Museo della ceramica della Tuscia a Viterbo, quando la band Traindeville salirà sul palco per dedicare una serata indimenticabile a Gabriella Ferri. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Traindeville a Viterbo: Serenata per Gabriella Ferri Articoli correlati Syria in “Perché non canti più”, tributo a Gabriella FerriSyria porta al Teatro de’ Servi Perché non canti più, omaggio poetico e musicale a Gabriella Ferri diretto da Pino Strabioli. Syria canta Gabriella Ferri: la valigia rossa al De’ ServiCosa: Syria in scena con “Perché non canti più”, spettacolo tributo a Gabriella Ferri.