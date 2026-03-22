alfonsine le iniziative per la liberazione

Ad Alfonsine si svolgono diverse iniziative per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che includono eventi culturali, attività sportive e momenti di memoria storica. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza attraverso un programma che coinvolge diverse realtà locali, con l’obiettivo di celebrare la resistenza e la libertà conquistata. Le manifestazioni sono aperte alla partecipazione di cittadini e associazioni.

Un intreccio di memoria storica, partecipazione civile, attività culturali e sportive. Sono tante le iniziative in programma ad Alfonsine in occasione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il cartellone degli eventi culminerà giovedì 10 aprile, a 81 anni dalla battaglia del Senio che portò alla liberazione della città, ma quest’anno verrà ricordato con una mostra e iniziative specifiche anche l’80esimo anniversario del voto che portò il regno d’Italia a diventare una Repubblica, e al quale per la prima volta parteciparono le donne. Il percorso delle celebrazioni partirà mercoledì 25 marzo: alle 20.30, all’auditorium del Museo della Battaglia del Senio, rassegna ‘Pagine partigiane’ dedicato al libro ‘L’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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