Tolfa e Campocatino doppio intervento in elicottero del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico

Durante il fine settimana, le squadre del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico del Lazio sono intervenute due volte in elicottero, una a Tolfa e l’altra a Campocatino. Le operazioni hanno coinvolto i gruppi di soccorso per assistere persone in difficoltà nelle aree montane e impervie della regione. Le attività si sono svolte con l’utilizzo di mezzi aerei e tecniche specializzate.

Le squadre del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del servizio regionale Lazio, hanno vissuto un fine settimana intenso. Due sono infatti stati gli interventi messi in campo nella regione, per aiutare due donne in difficoltà.Il soccorso della sciatriceIl primo episodio è avvenuto nel.