Trail dei Guadi | tutti i vincitori

Nella prima edizione del Trail dei Guadi, Alessio Donati ha completato la gara in poco più di 54 minuti, aggiudicandosi la vittoria. La corsa podistica è stata organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto con il patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana e della Uisp di Arezzo. Sono stati annunciati anche i nomi dei vincitori di altre categorie e le diverse classifiche di gara.

In poco più di 54' Alessio Donati ha messo la sua firma sulla prima edizione del Trail dei Guadi, la corsa podistica organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto con il patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana e della Uisp di Arezzo. Oltre 150 partecipanti tra corsa competitiva e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Trail dei guadi: come partecipareTutto pronto a Oliveto per la prima edizione del Trail dei Guadi una corsa che si sviluppa su un percorso panoramico collinare, passando tra strade... Trail dei Guadi, appuntamento a OlivetoL’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val di Chiana, ospiterà la... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Arezzo - uisp.it; Trail dei Guadi, successo di Alessio Donati; Mercato dei sapori e della terra, settima edizione a Tegoleto; Podismo: gli atleti sono partiti per affrontare un percorso di 10 chilometri complessivi, suddivisi in due giri. Castro e Cavigli i protagonisti di Vivicittà: in 200 alla corsa col via dal Parco Pertini. Trail dei Guadi: tutti i vincitoriOltre 150 partecipanti tra corsa competitiva e camminata per un evento che ha animato il piccolo borgo di Oliveto ... arezzonotizie.it Trail delle Streghe Doveva essere un 17/700D+ Invece 18/950D+ Che sucata vera,specialmente in discesa dove la Liguria non è famosa per la sua corribilità. Portiamo comunque a casa un 26ºM e 28º assoluto su 350 e più partecipanti Stay Hard facebook Exploit Mud&Glory Academy: risultati straordinari tra maratona, mezza e trail #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com