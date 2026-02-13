Trail dei Guadi appuntamento a Oliveto

Oliveto si prepara a ospitare il Trail dei Guadi, evento nato per valorizzare il borgo e le sue caratteristiche naturali. La prima edizione si terrà il 19 aprile, attirando appassionati di corsa e natura. La gara si svolgerà tra i sentieri e i guadi del territorio di Civitella in Val di Chiana, con un percorso che attraversa il paesaggio rurale e i ruscelli locali. La comunità locale si mobilita per accogliere i partecipanti e mettere in mostra le bellezze del territorio. Un appuntamento che promette adrenalina e scoperte tra le acque e i sentieri di Oliveto.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val di Chiana, ospiterà la prima edizione del Trail dei Guadi. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto e prevede un percorso di oltre 14,5 chilometri con un dislivello superiore ai 400 metri oltre ad una camminata non competitiva. Da qui il gruppo salirà in zona Castellare, quindi su strade bianche procederà verso via dei Lecci andando a imboccare un percorso immerso nel verde, in un’area boschiva che prevederà l’attraversamento di alcuni guadi. Da qui il passaggio in località Capocontro per svoltare verso il Castellare e tornare verso Oliveto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su trail guadi Oliveto Citra: nel Borgo dei Fermenti sei nuove botteghe esperenziali Il 23 dicembre alle ore 18, nel centro storico di Oliveto Citra, si terrà l'inaugurazione di sei nuove Botteghe esperienziali nel Borgo dei Fermenti. Famiglie e cittadini a rischio esclusione sociale: a Oliveto ci pensa "Il Borgo dei fermenti" Domenica 15 febbraio 2026 con gli amici della Uoei andremo alla Grotta del Romito, partendo dall' alto del passo dell' Eremo. Ci sono un paio di guadi non difficili, ma per sicurezza portatevi qualche sacchetto e calzini di ricambio.appuntamento piazzale Pan - facebook.com facebook