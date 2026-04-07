Trail dei guadi | come partecipare

A Oliveto si avvia la prima edizione del Trail dei Guadi, una competizione che si svolge su un percorso collinare con tratti panoramici. La gara comprende tratti su strade bianche e attraversamenti di zone boschive. Le iscrizioni sono aperte, e i partecipanti possono consultare le modalità di adesione sul sito ufficiale dell’evento. La manifestazione si svolge in un’area naturale ricca di paesaggi verdi e percorsi sterrati.

Tutto pronto a Oliveto per la prima edizione del Trail dei Guadi una corsa che si sviluppa su un percorso panoramico collinare, passando tra strade bianche e aree boschive. L'appuntamento organizzato dalla Polisportiva Albergo Oliveto, con il patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Trail dei Guadi, appuntamento a OlivetoL’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val di Chiana, ospiterà la... Trail dei Guadi, il 19 aprile appuntamento a OlivetoArezzo, 15 febbraio 2026 – L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val... Trailer - Curbover Spiti Valley 4x4 Adventure | World’s Highest Post Office & Suspension Bridge!